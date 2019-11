Hijo del presidente electo de Argentina denuncia acoso de los medios

Polémica en Argentina. El último miércoles 6 de noviembre, el hijo de Alberto Fernández, presidente electo de este país, denunció en redes sociales el constante acoso que recibe por parte de los medios.

Estanislao Fernández publicó una serie de mensajes a través de Twitter a raíz de un reportaje íntimo que le realizó una conocida revista argentina sin su consentimiento.

''Me c... la vida b..., todos los medios argentinos invasivos de m... sólo porque quieren j... a Alberto'', fue una de las publicaciones del hijo de Alberto Fernández, quien además señaló vivir una ‘persecusión mediática’ que busca perjudicar a su padre.

''Dyhzyx'', como es conocido Estanislao Fernández en Twitter, lanzó la denuncia a partir de un reportaje escrito por la revista ‘Caras’ en donde se trataban temas de la intimidad del joven y su vida como drag queen y cosplayer.

Hijo de Alberto Fernández

''Te piden una nota, no ves el mensaje y te sacan una nota titulada ‘la intimidad de’, ¿qué hicieron? ¿revisaron mi basura?'', respondió ''Dyhzyx.

El joven continuó su hilo de mensajes contando más detalles del trato que recibe de la prensa: ''Me piden mi número pero lo tienen. Y me viven mandando mensajes, llamándome, cada día me siento más acosadx por esta gente. HARTA''.

Twitter de Estanislao Fernández.

No es la primera vez que el hijo de Alberto Fernández denuncia ser víctima de acoso. Durante la campaña presidencial de su padre, mostró en Twitter los ataques que recibía de diversos usuarios por ser drag queen.

Como respuesta a esto, el presidente electo de Argentina, ha defendido a su hijo en entrevistas señalando que se siente muy orgulloso de él