Expolicía violaba a sus hijastras mientras las grababa y las hacía ver pornografía

En la provincia de Entre Ríos, Argentina, un expolicía fue procesado por la justicia de aquella localidad tras haber ultrajado y violado a sus hijastras entre los años 2005 y 2012. El exagente de apellido Benítez se encuentra en prisión preventiva hasta que el fallo dictamine su sentencia final.

Según lo informado por las autoridades, la fiscal Micaela Di Pretoro había solicitado una pena de 25 años de prisión, 5 menos que lo impuesto por la justicia entrerriana. Por otra parte, el abogado querellante, Luis Salisky, resaltó que los hechos por los cuales se sentencia al expolicía no solo se tratan de una violación. “Al señor Benítez no se le condena solamente por abuso sexual, sino también por corrupción de menores”, destaca.

Salisky señaló que “los hechos abusivos se pudieron llevar a cabo a partir de cierta planificación que tuvo que haber hecho el condenado para que sus víctimas creyeran que esto era normal, que era natural”. Asimismo, el letrado hizo hincapié en que sus representadas “van a cargar con esto de por vida, mientras que el abusador tendrá tan solo una pena temporal”.

40% de las víctimas de violación y abuso sexual en la ciudad de Buenos Aires son menores de edad

La Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) reveló que hubo, en el último año, cerca de 17 mil personas son víctimas de violencia o abuso sexual. 90% de esas son mujeres y 40% son menores de edad.

La lamentable cifra en el país del Río de la Plata retrata que la gran mayoría de estos hechos no son denunciados y, por ende, no pueden ser investigados. Asimismo, se anexa a otro dato revelador del informe de la UFEM: la Encuesta de Victimización del INDEC (2017) indicó que un temible 87% de los casos no eran denunciados.