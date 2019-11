Hijo de Trump revela supuesto nombre de denunciante anónimo que desató impeachment

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el miércoles en su cuenta de Twitter el nombre de un funcionario de la CIA presentado como el agente cuyo testimonio desató el procedimiento de destitución en contra de su padre, en una violación a las leyes de protección a denunciantes.

La identidad de la persona señalada por Donald Trump Jr. circula desde la semana pasada en medios identificados como próximos a la extrema derecha, pero la AFP no pudo verificar esa información de forma independiente y no publica el nombre.

En su tuit, el hijo de Trump acusó al denunciante de haber trabajado con los “anti Trump” y colocó un enlace a un artículo en el sitio conservador Breitbart News.

Andrew Bakaj, el abogado del denunciante anónimo, no confirmó ni negó la veracidad de la identidad, pero dijo que Trump Jr. y otros estaban poniendo en riesgo al denunciante y también a todo el sistema de protección diseñado para este tipo de casos.

“Cualquier nombre que se identifique con el denunciante simplemente pondrá a ese individuo y a su familia en peligro”, dijo Bakaj a la AFP.

"Lo que no hará, sin embargo, es librar al presidente de la necesidad de enfrentar los sustantivos alegatos, que han sido todos sustancialmente probados como ciertos".

