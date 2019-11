Sufrió perdida de la memoria y después de 7 años volvió a enamorarse de su esposo [VIDEO]

Conmovedora historia de amor. Camre Curto, de 31 años, padeció una pérdida de memoria del 95% como resultado de una rara enfermedad no diagnosticada en 2012 durante el embarazo, por lo cual debieron inducir el parto. Desde ese instante, la mujer no supo que había dado a luz a su primer hijo y no reconoció a su esposo o a sus padres.

La mujer originaria de Estados Unidos sufrió un accidente cerebrovascular, mientras estaba embarazada; por tal motivo, los doctores tuvieron que ayudarla con el parto prematuro. Su esposo, de 38 años, recalcó que el nacimiento de su hijo Gavin, ahora con siete años, fue “el mejor momento” de su vida y “el más trágico”, ya que tuvo que comenzar su vida “de nuevo”.

“Tuve que hacerme cargo de la crianza del pequeño y tuvimos que comenzar nuestra vida de nuevo. Es terrible que la mujer que amas no tiene idea de quién eres y tenemos ese hermoso bebé al que acaba de dar a luz. Cuando arriba un hijo, tu vida cambia, pero para Camre fue algo duro, le tomó 30 días sostener por primera vez a su hijo”, recordó el hombre.

A Camre Curto tuvieron que inducirle al parto por una rara enfermedad y desde ese momento, no reconoció más a su esposo ni sus padres.

Sus vidas dieron un giro inesperado

Durante el embarazo de su esposa, Steve notó que “algo no estaba bien” con el estado de salud de su esposa y la llevó a un hospital especializado, donde le diagnosticaron una grave lesión cerebral y tomaron la radical decisión de adelantar el parto.

Tras perder completamente la razón, Camre le confesó a Steve que sabía que lo amaba, pero no podía recordar por qué o cómo se había enamorado. “Ella no sabía que tenía un hijo, no se conocía a sí misma, ni a sus padres, y ese fue el comienzo de nuestro viaje”, puntualizó.

Después de siete años, la pareja dice estar “bendecida”, ya que la memoria de la mujer ha progresado lentamente y ya no recuerda segundos de su pasado sino “horas y días”. Inspirándose en su romance, el hombre escribió y autopublicó un libro llamado “Pero sé que te amo”.

Mira el video:

Con respecto a su pérdida de memoria, Camre dijo: “Diría que me han robado al menor el 95 por ciento de mi memoria. Obviamente, duele lo que sucedió, pero intentas concentrarte en lo positivo y lo que tengo, que es una familia maravillosa y seguir adelante”, finalizó.