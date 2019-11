Hombre se confunde y compra 1,000 gallinas: ahora no sabe dónde ponerlas

Un hombre, identificado como Steve Morrow, participó de una subasta online para llevarse un par de gallinas en Nueva Zelanda. Pero, ganó accidentalmente 1,000 aves y ahora busca un sitio para poder criarlas.

El sujeto llegó a participar de una subasta por Internet, donde pujó con 1,5 dólares neozelandeses (0,96 dólares estadounidenses) con la intención de llevarse solo dos de estos animales. La publicación indicó que una pequeña granja estaba cerrando.

“Como medida de urgencia, necesitamos vender aproximadamente 1,000 gallinas”, decía en la descripción del vendedor, Matthew Blomfield.

El hombre se confundió y pensó que el ganador se podía llevar las aves que quería. Pero, luego de unos segundos, le llegó un mensaje donde se confirmó que ganó la subasta por la compra de 1,000 animales.

“Cuando se cerró, dije: ‘Esto es genial’. Pensé que podría comprar tantas aves como quisiera por un precio módico. Pero, cuando hablé con el hombre y me dijo que era por 1,000; me quedé sorprendido. He leído hasta tres veces el anuncio y la redacción era confusa”, señaló el sujeto.

Morrow señaló que ya regaló 700 gallinas.

El vendedor, Blomfield, respondió: “Discutimos la logística detrás de todo, él dijo que trabajó en granjas de dominio absoluto. Pero, durante el fin de semana, creo que se hizo evidente que 1,000 gallinas son demasiadas y debe haber cambiado de opinión”.

El usuario pidió ayuda a través de sus redes sociales para que los interesados puedan adoptar estos animales. Morrow indicó que no sacrificará a ninguno de ellos. “Solo me quedaré con 20 aves”, indicó.

Además, explicó que la reacción en las redes sociales “fue tremenda y abrumadora”. “Realmente quiero ver a las aves vivas y que estén en lugares seguros”, puntualizó. Hasta el momento regaló 700 gallinas.