Mujer fue atropellada luego de contestar un test de seguridad vial [VIDEO]

El incidente ocurrió en las Islas Baleares, en la costa este de España. Las cámaras del canal televisivo IB13 dejaron registro de todo lo ocurrido. Un reportero de dicha casa televisiva se encontraba entrevistando a una joven sobre temas de seguridad vial.

El periodista llevó las preguntas en torno al uso de los scooters ya que este era el transporte que ella estaba utilizando. “No se puede ir por ningún sitio que no sea ciclovía, todavía no es obligatorio el casco, no se pueden llevar auriculares y he leído que de noche se puede ir por todas partes a partir de las 10pm” menciona la joven en sus respuestas.

Viendo el nivel de información que ella manejaba sobre seguridad vial, el reportero afirma: “Perfecto, estás aprobadísima”. Sin embargo, el desenlace del video sería otro, ya que las cámaras siguieron a la muchacha durante su recorrido y la sorpresa que se llevaron no fue nada agradable.

La mujer fue embestida por un auto que la golpeó hasta tirarla al suelo. Cayó a unos metros de distancia y logró caer con las manos, pero se desconoce si sufrió algún tipo de lesión grave.

Mira aquí el video:

El video ya casi logra alcanzar el millón de vistas en Facebook y los usuarios han abierto debates en redes sociales sobre si fue correcta o no la forma de cruzar la calle de esta joven, argumentando sus posiciones con las capturas tomadas del video.