Dentista cruel golpea a niño que tenía miedo de que le sacaran un diente [VIDEO]

Lamentable. Un dentista chino podría ser despojado de su licencia de por vida, luego de ser captado sacudiendo agresivamente a un niño antes de amenazarlo con ‘golpearlo’ por resistirse a quitarse un diente en la clínica.

El profesional identificado como Tolegen Mukhambetov fue grabado por las cámaras de seguridad instalada en su clínica de Kazajstán-Asia cuando agarró al niño de la silla del dentista y lo arrojó de vuelta para que las enfermeras sujetaran sus brazos y piernas.

En las imágenes se logró ver al menor aterrorizado y luchando por quedarse quieto en la silla reclinada del dentista, quien lo amenazó con golpearlo con un implementó quirúrgico que blandía de manera amenazante en su mano izquierda.

Sin embargo, lo que provocó la indignación del mundo es ver cómo las enfermeras no parecían preocupadas por la acción del dentista. La madre Kyzgaldak Saparova mencionó que advirtió al profesional que su hijo tenía miedo de que le sacara un diente, informó Tengri News.

“Intenté persuadirlo para que abriera la boca durante dos horas. Tres veces entramos en la habitación, pero tenía mucho miedo y no abrió la boca”. “El dentista me dijo agresivamente que trajera a mi hijo y que inmediatamente me fuera. Me senté en el pasillo y escuché a mi hijo que me llamaba: ‘Mamá, mamá’”. Su pequeño le dijo que el dentista lo golpeó.

La policía no tardó en revisar el video de vigilancia donde se logró constatar que el dentista maltrató al niño; además, su madre llegará hasta las últimas consecuencias para hacer justicia. “Vi que el dentista era agresivo con mi hijo, lo agarró y lo amenazó con sus herramientas”, finalizó.

Mira el video:

Por otro lado, el dentista se enfrenta a una investigación del departamento de salud regional que podría despojarlo de su trabajo. Kuat Mashyrykov, director del Centro Dental Regional de Mangystau, dijo: “confesó su hecho, inmediatamente dijo que estaba renunciando por su cuenta”, reveló la autoridad.