Kim Jong-un ve a Donald Trump como una “nueva figura paterna”, según una investigación

Vínculo que podría tener un trasfondo psicoanalítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es considerado por Kim Jong-un como una “nueva figura paterna”. Así lo dio a conocer un libro cuyo rótulo es ‘Inside Trump’s White House: The Real Story of His Presidency’.

El título del material impreso, que por su traducción al español es ‘Dentro de la Casa Blanca de Trump: la verdadera historia de su presidencia’, es creación del escritor estadounidense Doug Wead, quien pudo leer algunas de las cartas personales que intercambiaron Trump y el líder de Corea del Norte.

El autor del libro recabó información inédita tras entrevistar al mandatario estadounidense. La conversación que entablaron versó sobre el tema de Corea del Norte. En un fragmento de su creación literaria, puso al descubierto la admiración de Kim Jong-un hacia Trump.

“Kim está fascinado por Donald Trump. Lo ve como una figura única en el escenario de la historia mundial. Y quiere hacer historia con él”, reza en una de las páginas.

En otro momento de la entrevista, el presidente norteamericano le confesó a Wead que él y Kim tenían una buena “química”. También sostuvo que ambos querían evitar conflictos.

Con el adjetivo “su excelencia”, el líder de Corea del Norte se dirige a Trump en una carta. “Creo firmemente que la firme voluntad, los esfuerzos sinceros y el enfoque único mío y de su Excelencia, señor presidente, destinados a abrir un nuevo futuro entre la Corea del Norte y EE.UU., seguramente llegarán a buen término”, cita el autor.

Wead también entrevistó al asesor de la Casa Blanca y yermo de Trump, Jared Kushner, respecto al contenido de las cartas. Este le explicó al escritor donde radica el problema entre los dos mandatarios.

PUEDES VER Corea del Norte vuelve a realizar un ensayo balístico y pone en peligro el dialogo con EE.UU.

Según Kushner, las desavenencias entre Kim y Trump tienen que ver con el padre del líder norcoreano. “Puede ver en estas cartas que Kim quiere ser amigo de Trump, pero su padre le dijo que nunca renunciara a las armas. Esa es su única seguridad”, sostuvo.

“Trump es como una nueva figura paterna. Entonces, no es una transición fácil”, añadió Doug Wead.