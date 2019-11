Cámara oculta ingresa a matadero donde decapitan vivas a ovejas para luego comercializarlas [VIDEO]

Las imágenes desgarradoras revelaron que una oveja fue decapitada cuando se encontraba viva, en el interior de un matadero que ya estaba bajo investigación por maltratar ganado.

En el video se ve como el cuadrúpedo rumiante se desangra mientras se encuentra colgado de cabeza en uno de los ganchos de acero.

Asimismo, se puede apreciar como algunas ovejas que se encuentran en una cinta transportadora, se atascan y los trabajadores del lugar proceden a cortar sus extremidades, cabezas y hasta la garganta para que no emitan ruidos mientras son descuartizadas.

Por otro lado, las imágenes tomadas en el matadero muestran algunos cadáveres de ovejas tirados en el piso de la granja, que murieron “por causas desconocidas”.

Los trabajadores, a quienes se les ve realizando las agresiones contra estos animales, manifestaron que un inspector de la Agencia de Normas Alimentarias estuvo presente durante el maltrato hacia los animales y no realizó ninguna acción.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Organización de Prevención contra el maltrato animal) ha declarado que tiene ciertas dudas respecto al video y han pedido que cualquier persona con información se presente “con carácter de urgencia”.

Abigail Penny, directora ejecutiva interina de Animal Equality señaló que estos animales son tratados como mercancía por su lana.

“Estos animales indefensos son tratados como mercancías, colocados en un transportador que los entrega a su muerte”, señaló Penny.

Animal Equality (Igualdad Animal), es una organización que se encarga de erradicar el maltrato animal, ha emitido una carta de queja informando los hallazgos y solicitó tomar medidas de ejecución contra la granja Farmer Fresh.