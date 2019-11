Profesora pide a alumno que guarde su celular y protagonizan violenta pelea [VIDEO]

Un estudiante de 16 años, identificado con las iniciales K. J., fue arrestado debido a que protagonizó una violenta pelea con su profesora, Carrie Durham Adams, dentro de un aula del Instituto Iroquois High School de Louisville, Kentucky (Estados Unidos).

Este hecho se conoció, debido a que uno de los alumnos grabó el incidente con su celular. El video se publicó en redes sociales y en Facebook fue compartido más de 180,000 veces.

El conflicto se generó, debido a que Carrie Durham Adams pidió al estudiante que guarde su celular. Pero el menor de edad le respondió: "Mi teléfono no le molesta a nadie. ¿Por qué tengo que hacerlo?”

Luego de su respuesta, el muchacho encaró a la maestra, y ella lo tiró al piso. “La empujé, así que ella me agarró y me empujó. Ahí es cuando me levanté y la golpeé. Fue entonces cuando se tropezó con la mesa. Se quitó la casaca, y ahí fue cuando realmente la pelea se intensificó, y en ese momento, sentí que realmente estaba tratando de hacerme daño”, indicó el joven.

El menor de edad fue detenido y es acusado de agredir en tercer grado. Además, Durham Adams fue separada del cargo y se encuentra bajo investigación.

Esta pelea fue catalogada como el tercer reporte de un personal del Instituto Iroquois High School de Estados Unidos en octubre.

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, Marty Pollio, expresó: “Vamos a tomar algunas decisiones sobre cómo podemos apoyar a la institución y asegurarnos de que podamos eliminar algunos de estos problemas”.