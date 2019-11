Mujer pide quitar sentencia de muerte al asesino de su hija y su nieta

Daniel Lewis Lee, un hombre sentenciado por asesinar a una familia en Arkansas, Estados Unidos, será el primer prisionero federal ejecutado en casi dos décadas en el país. Su final está programado para 9 de diciembre de 2019.

No obstante, hay alguien que se encuentra totalmente en contra de la sentencia. Se trata de Earlene Branch Peterson, madre de una de las víctimas. A ella la apoya también su otra hija y su nieta, informa New York Times.

Hace 20 años, Lee con ayuda de otro hombre, ambos supremacistas blancos, buscaban armas y dinero en efectivo. Encontraron en William Muller, su esposa Nancy y su hija Sarah, de ocho años, las víctimas perfectas para delinquir y terminaron asesinándolos.

Les colocaron bolsas en la cabeza y luego les ataron piedras en el cuerpo para lanzarlos, aún con vida, a un pantano.

“Se lo debemos a las víctimas y a sus familias”, explicó el fiscal general William Barr, en julio, cuando dieron la sentencia a pena de muerte.

Sin embargo, para Branch Peterson, madre de Nancy, no hay ninguna ‘retribución’ en que Lee sea ejecutado.

“Sí, Daniel Lee dañó mi vida, pero no creo que quitándole la suya vaya a cambiar mi situación, soy incapaz de ver cómo ejecutando a Daniel Lee se honra a mi hija. En realidad, es como si ensuciaran su nombre porque ella no querría eso y yo no lo quiero”, explica la anciana.

Peterson, junto a su nieta Monica y su hija Kimma, piden a las autoridades y a los funcionarios que retiren la sentencia. Mientras que Scott Mueller, padre de William, expresa que realmente no le importa si lo matan o no.