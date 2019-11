Estudiante buscó contratar a un asesino por Instagram: “Necesito eliminarlo”

En Estados Unidos, un alumno de 18 años fue arrestado por la Policía luego de que detectaran que intentó contratar a un asesino por Instagram. “No es broma, necesito eliminarlo lo antes posible”, le escribía el adolescente a un amigo suyo.

El objetivo del estudiante identificado como Nicholas Godfrey, según ABC News, era el de acabar con la vida de un empleado de su escuela ubicada en el estado de Florida.

De acuerdo a la información policial recogida por el medio, Godfrey le envió mensajes en directo a uno de sus compañeros indicando que necesitaba ubicar a alguien “que pueda matar a una persona”. “No es broma, necesito eliminarlo lo antes posible”, replicó ante el asombro de su amigo.

Los investigadores estadounidenses manejan que en uno de los numerosos mensajes, el joven estaba ofreciendo 100 000 dólares a cambio de cumplir el objetivo.

Los investigadores informaron que pese a que pareciera que Godfrey lo decía en forma de broma, tendrá que enfrentar los cargos del delito de intento de solicitar un asesinato en primer grado, el cual figura en el código penal del país norteamericano.

Al momento de ser detenido en la ciudad de New Port Richey, el estudiante admitió que había escrito los mensajes y se los mostró a la Policía, asegurando que no era su verdadera intención y que no lo decía en serio.

Lo último fue corroborado por el detective a cargo del caso, David Dacey, quien tras el interrogatorio indicó que no le parecía que tenía un plan para ejecutar el homicidio. “No creo que planeara seguir adelante con lo que dijo”, explicó a la prensa.

La Policía de Estados Unidos ubicó al acusado luego de vincular la dirección IP de la cuenta del computador de donde se enviaban los mensajes, lo que sirvió para tomar acciones tras el monitoreo.