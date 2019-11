Taxista se negó a llevar a un turista a su destino y fue sancionado con considerable multa [VIDEO]

Un taxista de Cartagena, en el Caribe de Colombia, tuvo un gesto poco amable hacia un ciudadano de nacionalidad chilena, a quien aparentemente sin motivo alguno, se negó a ofrecerle sus servicios, generando indignación en una ciudad turística que se caracteriza por tratar bien a los visitantes.

Según el ciudadano chileno, quien grabó el hecho en un video que ya puede apreciarse en YouTube, él se encontraba en la calle del Arsenal en el Centro Histórico de Cartagena, desde donde pretendía dirigirse al sector conocido como Cuatro Vientos.

Fue entonces cuando, según su testimonio, el conductor del vehículo de placa FXT430, detuvo su automóvil y para sorpresa suya y de todos los presentes, se negó a llevarlo. “Aquí estamos en un taxi de Cartagena, el señor no me quiere llevar a los Cuatro Vientos. Se bajó, está esperando que me vaya”, se escucha decir al chileno.

Las imágenes sirvieron para que el turista ponga una denuncia ante las autoridades colombianas, quienes le impusieron una severa multa de 1 300 000 pesos (385 dólares ó 1300 soles), lo que equivale a aproximadamente un salario mínimo y medio en Colombia, según declaró Gisell González, directora de Tránsito de Cartagena.

Las autoridades de la ciudad anunciaron que realizarán capacitaciones y jornadas de sensibilización con los taxistas para que presten un mejor servicio a los miles de turistas que visitan el balneario y a los ciudadanos locales.