Conductor de Uber es sentenciado a muerte por asesinar a una diplomática

El asesino identificado como Tarek Houshieh ha sido condenado a la pena capital por violar y matar, en diciembre de 2017, a Rebecca Dykes, de 30 años, empleada de la Embajada del Reino Unido en el Líbano, según informa Libnanews.

La víctima salía de un bar de Beirut, luego de pasar una amena velada con sus amistades. Mediante el aplicativo solicitó el servicio de taxi hasta su vivienda en Líbano. Desde esa noche no se supo más de ella hasta que encontraron su cuerpo en una carretera.

Tarek pensó que la víctima sería fácil por ser extranjera, además tomo ventaja de su estado de embriaguez. El taxista la llevo hacía una carretera sin que se diera cuenta y se estacionó en una zona tranquila, informó una fuente judicial a la agencia AFP.

Luego intentó abusar sexualmente de ella, pero a pesar de no estar en sus cinco sentidos pudo resistirse. Logró escapar del vehículo y pidió ayuda gritando desesperadamente. Houshieh la llevó de regreso al auto y la asesinó estrangulándola.

Las cámaras de seguridad del bar pudieron captar el instante cuando Tarek llegó con el auto para recoger a la trabajadora de la Embajada del Reino Unido. El cadáver de Dykes fue encontrado abandonado en una autopista al día siguiente por la policía de la zona.

La empresa Uber indicó que no han recibido ningún reclamo por su conducta en el sistema de calificación. En Líbano, la pena de muerte es un castigo común por el delito de asesinato, no obstante, las ejecuciones no se han realizado desde el 2004.