Mata a hombre frente a su hijo y continúa viviendo a cuatro cuadras de su casa

Dos sujetos asesinaron de un balazo a Juan Gregorio Díaz (42) delante de su hijo Juan Ignacio (16) cuando regresaba de recogerlo del colegio, ubicado en Juan de Santander.

Padre e hijo, no se habían percatado que dos delincuentes los habían seguido desde el centro de estudios hasta la esquina de la calle Kiernan, en donde ocurrió el fatídico hecho.

“No nos dimos cuenta de nada hasta que se nos pusieron a la par en otra moto y nos dispararon. Yo sentí el ruido, ‘pum pum’, nada más, no sentí dolor. Mi papá hizo ocho cuadras, no me decía nada, cuando cayó al piso tampoco me di cuenta que le habían dado un tiro”, contó Juan Ignacio en una entrevista al diario Clarín.

Los ladrones lograron escapar y Juan Gregorio fue trasladado al Hospital Posadas, donde lo operaron, pero falleció. Mientras que Juan Ignacio tenía una herida de bala en el brazo y sufrió una fractura.

El hijo de Juan Gregorio logró identificar a uno de los delincuentes y se llevó una gran sorpresa pues el asesino de su padre era un adolescente de 16 años con el que, en algún momento, él había jugado fútbol en una canchita frente a su colegio.

Ilán Nehuén, el presunto asesino, fue procesado por “homicidio criminis causae, robo agravado por arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra” y pese a ello, continúa en libertad.

La familia se encuentra atemorizada pues tienen que estar resguardados por la policía, ya que el delincuente vive cerca de ellos y cada vez que tiene alguna oportunidad para amedrentarlos, lo hace.

“Nos lo hemos cruzado. Nunca nos hizo nada. Pero a mi hijo por ahí le pasa caminando por adelante o si pasa con la moto acelera el motor”, contó Vanesa, la esposa de Juan Gregorio, al diario Clarín.