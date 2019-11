‘Choricanes’: polémica por viral que asegura que los embutidos son de carne de perro [FOTOS]

Un audio y fotografías que se convirtieron en viral han dejado conmocionados y escandalizados a los pobladores de San Miguel de Tucumán, Argentina, ante una advertencia sobre la presunta venta de “Choricanes”, embutidos elaborados con carne de perro para el consumo humano.

Una de las grabaciones señala: “Chango no había un perro en el barrio, dicen que iban y los vendían en la cancha de San Martín y de Atlético el vago con la mujer… y qué pingo no te lo van a vender barato al choripán culiao si te lo vendían de perro, a ellos no les costaba nada”.

En otro audio se oye decir que las autoridades realizaron una redada en el barrio conocido como ‘El Sifón’, en donde se encontraron los restos de los canes sacrificados.

El hecho causó que las autoridades se pronuncien al respecto. Uno de los primeros en manifestarse fue el ingeniero Oscar Gramajo, director de Control Ambiental y Bromatología del municipio de San Miguel de Tucumán, quien negó que hayan recibido quejas sobre un lugar de matanza de perros.

Aseguró, que no han realizado búsquedas sobre el maltrato animal porque no han recibido denuncias. Pero dada la coyuntura, afirmó que se actuó de oficio y se envió al personal de salubridad al lugar denominado como ‘El Sifón’.

"Enviamos gente este miércoles por la mañana al vecindario ya que no se da ninguna dirección, pero no tenemos nada al respecto. Estamos investigando el caso en el vecindario, hemos enviado inspectores tratando de encontrar vecinos que hayan oído hablar de algo. La verdad es que nunca escuchamos tal cosa”, declaró para el diario local El Tucumano.

Con los audios, se comenzaron a difundir imágenes de perros muertos colgados en un lugar con aspecto de matadero. Sin embargo, Oscar Gramajo, aseveró que, al parecer, las fotos también son falsas, debido que, los perros colgados en las instantáneas son de una raza que se come en Medio Oriente y que son difíciles de encontrar en su país.

"No sé a quién quieren dañar o qué proponen con tal publicación”, remarcó. No obstante, Gramajo prometió que continuarán con las investigaciones para hallar a los responsables de tan polémica publicación que lo único que buscaba era confundir a la población.