Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela HOY

Con larepublica.pe, entérate EN VIVO de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país.

La jornada del último 31 de octubre por las especualaciones de una posible creación de un eje entre Argentina y Venezuela, esto debido a las buenas relaciones que mantiene el recientemente electo presidente Argentino Alberto Fernández con el régimen de Nicolás Maduro. Esta alianza también le permitirá al gobierno chavista afrontar las sanciones comerciales interpuestas por Estados Unidos.

Por otro lado, se reveló que las medidas que se ve obligado a tomar el Banco Central de Venezuela frenan los créditos para que las empresas puedan desarrollarse. Esto agrava la situación de una industria que trabaja al 19% de su capacidad y el PIB no ha dejado de caer desde 2014.

Finalmente, se dio a conocer que el Gobierno estadounidense estaría evaluando aplicar sanciones comerciales a España luego que este presuntamente brindase respaldo financiero. Sin embargo, miembros dentro del misma administración americana se opondrían a la medida, puesto que el país ibérico representa uno de sus más antiguos aliados en la lucha contra el terrorismo y cuenta con distintas bases militares en su territorio.

Fue precisamente el expresidente español Jose María Aznar quien se pronunció al respecto, acusando que varios paises no intervienen de manera efectiva para solucionar la crisis en Venezuela. “Cuba ha intervenido. Rusia ha intervenido. China ha intervenido. Pero los que deben intervenir no intervienen. Y es la misma situación que se produce en otras partes del mundo cuando no se toman las decisiones necesarias para cambiar las cosas” indicó el político ibérico.