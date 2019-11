‘Cucarachas mordieron cara de mi bebé’, madre pide ayuda por plaga en su departamento [VIDEO]

Una madre desde Inglaterra, de nombre Annie, contó como su departamento ha sido inundado por cucarachas desde hace dos años. Su hija, de a penas 10 meses de edad, ha recibido picadas de dicho insecto y a ella se le infectó el párpado. Mientras que a su otra hija de cuatro la mordió en el brazo.

“Al principio no dije nada porque estaba avergonzada”, dijo Annie. “Ni siquiera sabía que podían morder” (las cucarachas).

La joven de 28 años vive con su pareja y sus dos hijas en un departamento de una habitación en Marsh Drive. La finca original de 680 viviendas fue construida en la década de 1960, para familias de bajos ingresos.

Annie también dijo que el control de plagas han visitado 25 veces su departamento y varios de los otros residentes de la urbanización West Hendon de Benert, en Inglaterra.

Estas propiedades están siendo demolidas y reemplazadas por nuevo apartamentos privados que cuestan hasta 600 000 libras esterlinas. La mayor parte de este trabajo se ha completado y los nuevos residentes se han mudado.

El edificio de Annie es el único que sigue en pie y permanecerá durante al menos dos años y medio más.

Mientras tanto, Annie, administradora, no puede cocinar en su departamento y usa solo cubiertos, tazas y platos desechables, porque ha visto cucarachas en sus armarios.

“Físicamente no podía comer aquí. Me hacía sentir enferma, me hacía sentir sucia”, dice ella. La familia depende de comida para llevar y comida preparada por amigos y familiares.

Cabe destacar que Annie pasa cinco horas al día limpiando y su médico de cabecera le dijo que muestra signos de trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

A través de una carta, el médico de Annie le dijo a los del Consejo que esperaban “que puedan volver a alojarlos en un futuro inmediato, ya que esta vivienda, totalmente inadecuada, está afectando la salud física y mental de esta madre y sus hijos", reza un párrafo.

“No podemos seguir viviendo aquí. No estamos viviendo como debería vivir la gente y estamos pagando el alquiler completo”, dijo Annie.