Una selfie la ayudó a descubrir que fue robada cuando tenía tres días de nacida

Un hecho insólito sucedió en Sudáfrica y se ha convertido en noticia internacional. Todo comenzó el 3 de mayo de 1997 cuando una mujer, que se disfrazó de enfermera, salió de un hospital con una bebé que tenía tres días de nacida.

La mujer, identificada como Lavona Solomon, se dio cuenta que la mamá de la menor estaba durmiendo y aprovechó para secuestrarla.

Durante 17 años, la chica raptada, Miché Salomon, creyó que su mamá era la enfermera. Pero en el 2015 conoció a una joven en su colegio casi idéntica a ella. Así lo dio a conocer la BBC en un libro “Zephany: Two mothers. One daughter”.

La chica idéntica que era tres años menor que Miché, Cassidy Nurse, empezaron a pasar tiempo juntas. Incluso, las personas cuestionaban si eran o no hermanas. Ambas se tomaron una selfie juntas y se la mostraron a sus amigos. Uno de ellos le preguntó a Salomon si era adoptada a lo que ella respondió: “¡No! ¡Estás loco!”.

Cassidy Nurse le enseñó la foto a sus papás y ellos le dijeron a su hija que le pregunta a Miché si nació el 30 de abril de 1997. Ella respondió que sí.

Esto provocó que a Miché le cuenten la historia de que una bebé fue secuestrada y nunca llegaron a encontrarla. Salomon no pudo creer lo que le habían contado y aseguró que no era ella, debido a que confiaba en que su mamá no podría hacer algo así.

Los papás de Cassidy Nurse convencieron a Miché de que se haga una prueba de ADN. Y al recibir los resultados, comprobaron que la implicada sí fue robada hace 17 años en el hospital Groote Schuur de Sudáfrica.

“Creía tanto en la madre que me cuidó, creía que ella nunca me hubiera mentido, especialmente sobre quién soy y de dónde vengo”, manifestó Miché Salomon a BBC.

Tras los resultados, los agentes policiales de Sudáfrica arrestaron a Lavona Salomon. Según las investigaciones de dicho país, la mujer que se hizo pasar por enfermera, había estado embarazada, pero por un aborto fingió su embarazo. Esto permitió que se rapte a la bebé de tres días de nacida.

Lavona Salomon fue condenada a diez años de cárcel por secuestro, fraude y violación del Acta Infantil. Sin embargo, y tras conocer la verdad, Miché no quiso estar con sus padres biológico y vivió con su tío.