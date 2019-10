El ‘absurdo’ pedido de la Unesco a un artista para no herir “la sensibilidad” del público

El artista plástico Stéphane Simon fue invitado por la Unesco para realizar una exposición de sus esculturas en los pasillos de la organización en París (Francia). Sin embargo, unos días antes del estreno, la entidad le hizo un pedido insólito.

Según reportan los medios locales como Le Figaro y Le Point, la solicitud de la Unesco se hizo para no herir “la sensibilidad del gran público”. No obstante, terminó siendo punto de burlas por los usuarios en redes sociales, tras la difusión de lo sucedido.

Simon había preparado su exposición Memory of me, que presentaba a unas escultura con posiciones propias de los ‘selfies’, pero además estaban desnudas. Buscaba hacer reflexionar a las personas sobre el tema; sin embargo la Unesco consideró que no era adecuado mostrar sus sexos.

Entonces le pidió al artista cubrir sus obras con una tanga o con un calzoncillo. El escultor ofreció estar en la exposición para cubrir alguna parte de sus estatuas por si algún espectador se sentía “ofendido”.

La propuesta no fue aceptaba y la institución insistió en que debía cubrir a sus figuras.

La petición de la Unesco terminó siendo más 'obscena' para el público.

Sin embargo, muy al contrario de lo que se buscaba, el hecho trascendió a las redes sociales y generó una ola de críticas. Muchos consideraron que incluso se veía más ‘obsceno’ con las tangas puestas, ya que las prendas se mostraban ‘sugestivas’.

Otros consideraron que fue una petición absurda por parte de la Unesco y el artista lo reconoció, pero pidió no “insistir” en el tema. En tanto, la entidad se limitó a reconocer que fue “un error lamentable”.