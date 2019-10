¿Por qué el cuerpo del líder del Estado Islámico fue lanzado al mar?

En el año 2011, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama arrojó el cuerpo de Osama Bin Laden al mar. Lo mismo que hizo el Gobierno de Donald Trump con Abu Bakr al Bagdadi, líder del Estado Islámico.

Según fuentes del Pentágono, el cuerpo del líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, fue lanzado al mar por las fuerzas militares de Estados Unidos en un operativo el pasado fin de semana.

Este miércoles, difundieron los primeros videos de la operación por parte durante una rueda de prensa desarrollada en el Pentágono en Washington, Kenneth F. McKenzie, del Comado Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el portavoz principal del Departamento de Defensa, Jonathan Rath Hoffman, fueron quienes develaron el material.

¿Por qué arrojaron su cuerpo al mar?

De acuerdo a los analistas, el cuerpo del líder de Al Qaeda fue arrojado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar peregrinaje para sus seguidores.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, dijo que los restos de Bagdadi “fueron tratados de forma apropiada”. Sin embargo, de acuerdo con el islam un cadáver debe reposar en tierra firme.

“Expertos en la religión islámica señalan que un cadáver de un musulmán debe ser purificado por un hombre mayor de edad y debe hacerse una oración antes de proceder a arreglar el cadáver. Según esos preceptos, primero es lavado y luego envuelto en un sudario. No hay ataúd, el cuerpo debe entrar en contacto directo con la tierra y con la cabeza en dirección a La Meca (lugar santo de peregrinación islámica). No importa el cargo o la importancia del muerto, todos los cadáveres reciben el mismo tratramiento. Las normas religiosas dictan rezar la oración del difunto, pero si no hay restos, pero hay pruebas de la muerte se hace la oración del ausente. Arrojar el cuerpo al mar no está permitido en esta religión”, informó El Espectador.

Cabe destacar que Estados Unidos llevaba años tras la pista del líder del Estados Islámico, que sembró el terror en Irak y Siria. Las autoridades recibieron información sobre su presencia en una casa de la religión Idlib, donde presuntamente vivía de forma permanente.