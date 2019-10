La iracunda reacción de Trump al enterarse de que el Congreso de EE. UU. se encamina su destitución

El presidente de norteamericano, Donald Trump, denunció el jueves “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”, justo después de una votación en el Congreso que formalizó la investigación con miras a su destitución.

Trump reaccionó en Twitter segundos después de que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, votara abrumadoramente para establecer las reglas del proceso que se espera que conduzca a la aprobación de artículos para un impeachment del presidente.

El Gobierno de Donald Trump emitió una declaración más larga, acusando a los demócratas de la oposición de tener una “obsesión desquiciada con esta destitución ilegítima”.

"Los demócratas eligen cada día perder el tiempo en un juicio político falso, un intento descaradamente partidista de destruir al presidente", señaló un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

"Esto es injusto, inconstitucional y fundamentalmente antiestadounidense", afirmó.

La Cámara baja del Congreso votó en gran medida siguiendo las líneas partidarias, 232 a 196, para formalizar el proceso de juicio político, que también brinda oportunidades para que la defensa de Trump interrogue a los testigos.

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!