Sujeto patea en la cara a su pareja cuando bailaba reguetón en público [VIDEO]

En Brasil, una joven que fue invitada a bailar en el escenario durante el concierto del artista O Poeta se encontraba bailando hasta que de pronto apareció su pareja y le propinó una fuerte patada en el rostro.

El hecho aconteció el pasado 27 de octubre en la Región Metropolitana de Salvador, ubicado en Bahía, Brasil, cuando la víctima de la agresión acudió al concierto del conocido cantante acompañado de su pareja, conforme lo detallado por Excelsior, de México.

Asimismo, durante la presentación de O Poeta, el intérprete de ‘Bunda no Paredao’ llamó a varias féminas para acudir al escenario y bailar de manera sensual. Es así que la joven víctima comenzó a danzar reguetón en medio de la euforia del resto de los presentes.

De pronto, la pareja de la joven emergió con vehemencia de entre el público y se dirigió firmemente hacia ella para propinarle un fuerte puntapié en el rostro, causando que esta se desplome inmediatamente.

El medio anteriormente citado agrega que el sujeto le increpó a la joven su accionar sobre el escenario para luego intentar huir, no obstante, fue detenido por los guardias de seguridad del centro nocturno.

La agresión fue filmada por varias asistentes del concierto y lo divulgaron en redes sociales, generando el rechazo de internautas. Además, O Poeta se refirió al tema mediante su cuenta de Instagram donde lamenta lo sucedido.

“Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no aceptas ver a una mujer bailando, no asistas a los espectáculos de Poeta”, escribió el cantante. Hasta el momento no ha trascendido la identificación del agresor ni de la víctima.