Difunden imágenes inéditas de la captura del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán [VIDEO]

Durante este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció detalles de la fallida captura a Ovidio Guzmán López, hijo de 'El Chapo’ Guzmán.

El mandatario mexicano compartió un informe detallado junto a su Gabinete de Seguridad pública. Fue difundido un video inédito de lo que ocurrió el pasado 17 e octubre en Culiacán, Sinaloa.

AMLO señaló que la estrategia realizada en el operativo fue diferente a la de las pasadas administraciones. "Es otra estrategia, ya no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, queremos la paz y la paz es fruto de la justicia, aquí si es un nuevo paradigma”, expresó.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaña, informó que se presentará la verdad sobre el operativo y no un montaje como en otras administraciones.

El funcionario dijo que no se puede catalogar de un fracaso a toda una estrategia de seguridad por una sola fallida. “Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad”, precisó.

Indicó que ninguna organización criminal supera en fuerza bélica al Estado Mexicano, pues considera que si se registraba un enfrentamiento el 17 de octubre, el gobierno hubiera ganado, sin embargo, se cuestiono su costo.

Criticó además la estrategia de seguridad empleada por administraciones anteriores al catalogarlas de “neoliberales”.

Momento de la captura de Ovidio Guzmán López

En las imágenes inéditas difundidas por el Gobierno de México, se muestra a Ovidio Guzmán López rodeado por la policía ministerial. Posteriormente, le ordenan que salga al exterior y le pregunta si va armado. Él responde que no.

Ovidio Guzmán fue capturado por autoridades en México el pasado 17 de octubre pero poco tiempo después fue liberado por presión del Cártel de Sinaloa. Foto: captura Video.

Después, los agentes le ordenan a otro individuo que salga de la casa pero Ovidio responde: “No, él no tiene nada que ver".

Los uniformados le dicen que se ponga de rodillas contra la pared y le comunican: “Dile a tu gente que pare todo".

Ovidio realiza una llamada y dice: “Ya paren todo por favor. Ya paren todo. oiga, ya me entregué. Pero ya díganles. Ya no quiero pedos, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadres por favor!", le grita a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono.

El pasado 2 de abril, la Corte de Columbia en Estados Unidos gira la orden de aprehensión contra el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán por el delito de asociación delictuosa.

Guzmán fue capturado poco tiempo después de ser capturado debido a terror que se vivió poca , gracias a miembros del Cártel de Sinaloa que salieron a las calles de Culiacán.