“Denle mucho amor”: madre deja carta tras abandonar a bebé recién nacido

Un bebé fue encontrado por una mujer dentro de una caja en la puerta de su casa en Morelia, México. Al alertar a la policía, hallaron junto al menor una carta donde su madre explicaba los motivos del porqué lo abandonó.

“Denle mucho amor”, fue una de las frases de la misiva. Los efectivos llegaron junto a un grupo de paramédicos, quienes verificaron el estado de salud del recién nacido.

Fue una mujer de 51 años identificada como Carmen R., quien halló al menor a las 7:00 a.m. de miércoles 30 de octubre, alertada por sus llantos, según informó el medio Excelsior.

“Ya que yo no podré. Por favor, denle mucho amor. Yo sé que esto no tiene algún perdón, pero tengo que hacer con todo el dolor de mi corazón. Cuídenla, por favor, ya que yo no tengo el valor para hacerlo”, escribió la madre.

El menor habría nacido apenas un día antes de que fuera abandonado por su madre. Foto: Facebook Policía Morelia

En la carta, además, explica que el pequeño nació el 29 de octubre y que lo estaría haciendo obligado por su familia. La Policía de Morelia, a través de su cuenta de Facebook confirmó los hechos.

“Cerca de las 7:00 horas de este miércoles, una mujer alertó a los números de emergencia que tocaron fuerte a su domicilio y al salir se percató de que había un bebé”, señalaron.

El menor, que vestía un mameluco celeste, fue trasladado a un hospital y entregado al Ministerio Público, para que pueda ingresar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.