Estudiante de 7 años sostuvo cuchillo contra garganta de niña: “Lo haré”, la amenazó

Un niño de siete años sostuvo un cuchillo contra la garganta de una niña en un comedor escolar durante una fila de pizza. El hecho ocurrió en Luton, una ciudad de Inglaterra.

Se dice que la niña, también de siete años, que no se nombra por seguridad, le dijo al niño que no recogiera una porción de pizza que se le había caído al suelo a la hora del almuerzo, en la Escuela Primaria The Meads.

Pero el niño, presuntamente saltó de su asiento, agarró un cuchillo de mantequilla y le advirtió: “Lo haré, lo haré, lo haré”.

La niña traumatizada, e inundada en lágrimas después de la terrible experiencia, fue encontrada por un maestro alrededor de las 12.45 p. m, y le contó lo que había sucedido en el comedor.

La madre, de 36 años, fue llamada a la 1: 00 de la tarde y visitó al director Richard Jenkins esa misma tarde.

La mujer acusó a la escuela de “no tomar en serio este tema” y lo criticó por su “trato indulgente ante el crimen con un cuchillo”.

“Es horrible recibir una llamada telefónica y escuchar que tu hija fue amenazada por otro niño con un cuchillo”, resaltó.

“Me mortificó saber que un niño de siete años pensaría en usar un cuchillo para ‘algún propósito. Mi hija no asocia los cuchillos con el crimen”, prosiguió.

"Algo ha salido mal si un niño piensa que los conflictos se solucionan con colocar un cuchillo en la garganta de tu compañero”, destacó.

Ahora, la estudiante "está teniendo pesadillas sobre el incidente, no puede olvidar lo que sucedió”.

También dijo que la niña regresará a la escuela a mitad de semestre y no cree que la escuela haya tomado cartas en el asunto.

"¿Aprenderá a no amenazar a otros alumnos con cuchillos? ¿Los cuchillos seguirán en el comedor de la escuela?” se preguntó.

La mujer concluyó que está aterrorizada por los otros niños que asisten a esa escuela, ya que podrían tener serios problemas sin ser controlados.