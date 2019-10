Mujer cuestiona la paternidad de su hija, pero resulta que era albina

La mujer identificada como Edith García, de 33 años, residente en California, Estados Unidos y de ascendencia mexicano-estadunidense, dio a luz a su hija Tatiana en junio de 2014. Pero al ver a su hija con una apariencia albina, ella y su esposo Raúl quedaron totalmente asombrados.

Los padres que viven en Estados Unidos no tenían idea de que ambos eran portadores del gen del albinismo, por eso la mujer comenzó a dudar sobre la paternidad de su propia hija. “Cuando nació Tatiana, todo lo que pude ver fue una niña de piel muy clara con cabello realmente rubio, no sabía qué pensar”, mencionó Edith.

“Personalmente, me parece gracioso porque sé que ninguno de nosotros habría hecho tal cosa, pero cuando miras a un bebé rubio que sale de una madre mexicoamericana morena, te preguntas, incluso si eres tú mismo, por una fracción de segundo, miré a mi esposo y me pregunté qué hizo, pero claramente, no funciona de esa manera", agregó la madre de la pequeña Tatiana.

Tatiana vive con normalidad, a pesar de su natural albinismo. Ya no se desconcierta cuando las personas se la quedan viendo. Curiosamente la niña albina nació un día antes del Día Nacional de Conciencia del Albinismo, que se celebra los 13 de junio.

Leer sobre la experiencia de otros padres de familia con el albinismo, ayudó a Edith a comprender la condición de sus hijas, ahora se enfoca en crear conciencia sobre este tema tan importante entre sus vecinos de California, Estados Unidos.

El albinismo es una condición que se caracteriza por la ausencia de pigmentación en la piel, los ojos y el cabello. Nacer con este trastorno genético heterogéneo puede causar una vista defectuosa, también movimientos oculares involuntarios y sensibilidad ante la luz.