Eduardo Bolsonaro se burló del hijo drag queen de Alberto Fernández [FOTO]

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dejado atrás la diplomacia y en varias ocasiones ha criticado a Alberto Fernández, mandatario electo de la Argentina. Y este miércoles el hijo del ultraderechista, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, fue más allá y se burló del hijo del peronista, Estanislao Fernández, por ser drag queen.

Mediante su cuenta verificada de Twitter compartió una foto en la cual aparece él rodeado de armas y del otro lado una imagen de Fernández vestido de Pikachu, uno de los personajes principales de la serie animada japonesa Pokemon, durante una edición de la Comic Con efectuada en mayo pasado.

Fernández o Dyhzy en Instagram, es reconocido en la Argentina por ser drag queen, streamer y gamer. Su gusto, precisamente, por la cultura del Japón lo llevó a formar parte de esta moda representativa y asistir a convenciones para caracterizar a sus personajes favoritos.

"OBS (observación): esto no es un meme", indicó Eduardo Bolsonaro. Foto: captura de pantalla

“Esto no es un meme”, escribió Bolsonaro en la red social. Ya en otras ocasiones el diputado federal por el estado de Sao Paulo ha utilizado Twitter para publicar mensajes en contra de la comunidad LGTBI y ha generado repudio dentro del colectivo.

Su tuit, que suma más de 30.000 me gusta, ahonda aun más los cruces entre su padre y el líder del Frente de Todos. “Lo lamento, no tengo bola de cristal, pero creo que los argentinos escogieron mal”, dijo el lunes Jair Bolsonaro, quien agregó que no piensa felicitarlo por su victoria.

En plena campaña electoral Bolsonaro mostró su respaldo al actual presidente Mauricio Macri y fustigó la orientación ideológica de su rival.

Fernández “celebró” que un “racista, misógino y violento” lo criticara, pero luego se arrepintió y aseguró que no le contestaría más “porque la unidad con Brasil es mucho más importante”.

Y hasta ahora no se ha pronunciado sobre la burla de Eduardo Bolsonaro, quien suena como candidato a ser embajador de Brasil en Estados Unidos.

¿Apoya a su hijo como drag queen?

En algunas entrevistas el presidente electo de la Argentina ha expresado su orgullo por Estanislao, de 24 años. “Es el mejor pibe que conocí en mi vida. ¿Cómo me va a joder que me pregunten por mi hijo, si yo siento orgullo por él? Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida”.

“Empezó a hacer eso (cosplay). Fue llamativo. Lo hizo muy bien, tan bien que lo empezaron a invitar de festivales de cómics en el mundo”, señaló el peronista citado por Clarín.

“Después terminó en figuras del drag queen, que son disfraces y fotos que él hace, artísticamente hablando. En ese mundo, que yo no conozco mucho, parece ser respetado y muy reconocido. Yo siento orgullo por mi hijo”, dijo.

¿Estanislao tiene novia?

Sí. La información que se maneja es que el joven mantiene una relación con Natalia Edith Leone. Y el propio Alberto Fernández contó que “vive con su novia”.