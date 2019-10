Niño murió tras recibir fuerte golpiza por parte de sus compañeros de clases

Lautaro, alumno de Escuela N° 35 de Zárate en Argentina, murió tras recibir un golpe en el pecho por parte de sus compañeros durante el horario de clases.

Su madre, Leonela, contó que ese día retiró al niño del colegio y volvieron juntos sin ningún problema hasta su casa. Al llegar, su hijo le manifestó que le dolía el pecho y que le había sangrado la nariz, pero como el dolor le duró poco, le pidió permiso para ir a jugar, según informaciones del diario El Clarín.

Mientras jugaba, el menor se descompensó y tuvo que ser trasladado al Hospital San José de Campana en Buenos Aires.

El pequeño, tenía hemorragias en la nariz y la boca, fue atendido por un médico pediatra que le realizó una serie de estudios que no revelaron inconvenientes; sin embargo, al momento de ingresarlo, sufrió un paro cardíaco y falleció.

Leonela comenzó a averiguar por sus propios medios qué había sucedido horas antes de que su hijo se ponga mal y descubrió que había sido golpeado por unos compañeros en el pecho y esto le provocó un sangrando en la nariz.

“Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue, pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe” manifestó la madre al diario Crónica.

El caso ha sido atendido por las autoridades y se espera que en las próximos dos semanas se conozcan los resultados de la autopsia, para saber las verdaderas causas del fallecimiento del menor.

Cabe resaltar, que la tutora del aula ha sido separada de la Institución Educativa y está siendo investigada.