Ladrón intentar asaltar a campeona de kickboxing y recibe golpiza

Un ladrón en Argentina recibió una lección que nunca olvidará. El hombre intentó robarle a una joven, sin saber que se trataba de una campeona de kickboxing, que se defendió propinándole un puñete en el rostro.

La joven de 17 años es Yaselié ‘La Gitana’ Rodríguez, quien iba caminando junto a su hermano y madre, cuando el asaltante intentó quitarle su mochila, según relató la atleta en una publicación de Facebook.

“Un flaco se cruza de vereda y trata (equivocadamente) quitarme la mochila. Yo me sorprendo y seguido a esto, me defiendo. Es la primera vez que me sucede este tipo de cosas, y menos mal que sé defenderme”, escribió Rodríguez.

La joven atleta relató lo acontecido en una publicación de Facebook.

La joven continuó su relato señalando que le "aplicó un recto (puñete) en la nariz), pero el ladrón intentó atacar a su hermano y madre, para luego escapar en una moto que lo esperaba en una calle cercana del barrio La República, en Argentina.

En su huida, el asaltante dejó caer su celular. “Si alguien vio o filmó, me puede etiquetar sin ningún problema, y si saben de dónde es esta lacra, le avisan que su celular me lo quedé yo. Con los golpes no prende la pantalla pero si puede quiere venir a buscarlo”, suscribió la atleta.

‘La Gitana’ Rodríguez aprovechó su publicación para explicar que los “deportes de contactos” le salvaron la vida en esta ocasión, debido a que su atacante podía lastimarla o matarla solo para robarle.

Yaselie es campeona de kickboxing e inició en este deporte para defenderse del bullyng que fue víctima en su adolescencia.