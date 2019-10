Abuelo deja caer a su nieta desde piso 11 y es acusado de homicidio [FOTOS]

Un hombre ha sido acusado de haber hecho caer a su nieta de dos años desde el undécimo piso de un crucero de la compañía Royal Caribbean que estaba anclado en San Juan de Puerto Rico.

Salvatore Anello, abuelo de la menor, fue detenido el lunes y ahora enfrenta cargos por homicidio negligente. Según las autoridades, el hombre levantó a la menor cerca de una ventana abierta en el piso once de la embarcación Freedom of The Seas, donde viajaban con otros familiares.

La familia de la pequeña, no obstante, defiende a Anello. De acuerdo con la versión brindada por el abogado de estos, el anciano estaba con la niña en una zona de juegos y la levantó porque la menor deseaba recostarse contra una ventana corrediza, la cual no notaron que se encontraba abierta, ocasionando el accidente. Ellos citan además que la nieta gustaba de reclinarse en los vidrios cuando su hermano jugaba al hockey sobre hielo.

Por ello, los parientes de la fallecida acusan de negligencia a la Royal Caribbean. “Si las líneas de cruceros simplemente hubieran seguido las pautas de seguridad adecuadas para las ventanas, este accidente probablemente nunca hubiera sucedido”, declaró el abogado familiar.

La empresa, por su parte, manifestó su pesar y su intención de colaborar con las investigaciones. “Este fue un incidente trágico y, por respeto a la privacidad de la familia, lo remitimos a las autoridades para que hagan más comentarios”, señalaron en un comunicado.

Anello deberá presentarse ante una corte el 20 de noviembre, según la Associated Press. De ser hallado culpable, enfrentaría hasta seis años de cárcel.