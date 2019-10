Conoce el meme que un joven compartió y fue despedido de su trabajo [FOTOS]

Compartir memes puede sufrir sus consecuencias. Y es que, en estos tiempos, uno debe tener cuidado de qué es lo que suele publicar en Facebook o demás redes sociales, debido a que miles de personas lo ven en ese preciso instante. Tal como lo demostró un reciente hecho divulgado por UProxx de Estados Unidos.

Para ello, uno debe ser precavido, ya que compañeros del trabajo o hasta tu propio jefe podría ver las cosas que usted comparte en su Facebook. Y es que si sueles compartir memes peyorativos, insensibles u ofensivos podría afectar tu puesto laboral.

Precisamente eso le sucedió a un sujeto, identificado como Cody Hidalgo, que acaba de ser despedido de su centro de laborales. Según el medio de Estados Unidos, este joven subió a su cuenta de Facebook un meme del personaje Elmo, del recordado programa de televisión Plaza Sésamo, sentado en un inodoro.

“El jefe gana un dólar, yo gano centavos. Por eso defeco en el tiempo de la compañía”, es lo que dice este meme que compartió el muchacho en su muro de Facebook. Esto provocó su inmediato despido tal como lo confirmó Cody Hidalgo.

El joven fue despedido por mensajes.

El meme recibió más de 4,400 reacciones, fue compartido más de 7,600 veces y recibió alrededor de 4,000 comentarios.

El joven despedido también publicó en su Facebook la conversación que tuvo con su ahora exjefe, donde dice lo siguiente: "No ganamos un dólar cuando estás defecando todo el tiempo. ¿Por qué no te quedas en casa? No me gusta jugar a tus juegos”.

Además, su exjefe le señaló que “tal vez haya una compañía que te aguante, porque yo no lo haré. Buena suerte”. Hidalgo le respondió diciendo que estaba confundido con lo que le estaba diciendo. El señor le respondió: “Mira en tu página de Facebook, ¿crees que las cosas no se mueven?”

Este meme de Facebook se volvió viral cuando un usuario de Twitter (@ChrisCaesar) llegó a compartirlo. Tras esto, recibió más de 48,000 likes y 8,500 retuits. Esto permitió que se sepa el nombre de la empresa donde trabajó el joven, Roman Stone Works.