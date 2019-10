Vegetariana probó una hamburguesa y quedó encantada: ahora tiene su propia carnicería

Tammi Jonas (49) es una estadounidense residente en Victoria (Australia) y se dedicó al vegetarianismo durante tres décadas.

Pero un día, mientras estaba embarazada de su tercer hijo, se le antojó una hamburguesa y su estilo de vida cambió para siempre.

Ahora tiene su propia carnicería y se ha dedicado a la crianza de cerdos.

Tammi Jonas, cuya historia ha sido recogida por el New York Post, dejó de comer carne cuando tenía 19 años, tras leer el libro Animal Liberation, publicado en 1975 en Australia.

Llevó su régimen vegetariano con éxito en sus dos embarazos anteriores, pero cuando gestaba a su tercer pequeño, se volvió “peligrosamente anémica”.

Aunque en su alimentación incluyó suplementos a base hierro, Tammi Jonas no vio mejoría y optó por agregar proteína animal.

“Estaba en el trabajo un día y pensé: una hamburguesa solucionaría esto”, contó la emprendedora a 10 Daily.

Con el tiempo, Tammi Jonas empezó a migrar hacia un estilo de vida omnívoro.

“Volví a la carne roja, carne de res y cordero, una vez a la semana durante todo el embarazo, y pasaron algunos años antes de comer carne de cerdo o aves de corral”, dijo.

“Siempre me he sentido cómoda con mi lugar en la cadena alimentaria, pero pensé que era inmoral tratar [a los animales] cruelmente, no permitirles salir a la calle y respirar aire fresco”, indicó.

Tammi Jonas, que pasó gran parte de su niñez en un rancho ganadero en la zona rural de Oregon, se mudó a Australia en los años 90.

“Cuando eres de la tierra, está en tus huesos”, señaló entre sonrisas.

Después de mucha investigación y planificación, ella y su esposo, Stuart, decidieron abrir una pequeña granja sostenible en las tierras altas centrales de Victoria, que promete tratar a los cerdos con respeto.

No obstante, Tammi Jonas continúa apoyando la causa de los vegetarianos, pero espera encontrar “la mejor manera de comer en un planeta finito”, y dijo que las granjas como la suya pueden “ayudar a revertir, o al menos mitigar el cambio climático”.

Ella solo espera que sus amigos vegetarianos puedan aceptar su nuevo estilo de vida.

“Me quito el sombrero si no quieres participar en ninguna producción ganadera, pero trata de no intentarlo demasiado a aquellos de nosotros que estamos tratando de restaurar paisajes con ganado”, finalizó.