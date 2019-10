Asesinaron a una anciana hace 12 años y siguen libres

Hace doce años, en junio del 2007, cuatro sujetos ingresaron a la vivienda de Epifanía Garay Silva, en un caserío de la región Áncash. Los criminales, además de abusar de ella, la asfixiaron hasta asesinarla. La víctima era una anciana de 78 años y su cadáver fue encontrado en el suelo. Tenía una media en la boca.

Durante el largo proceso judicial que estuvo plagado de irregularidades, según la Defensoría del Pueblo, los responsables fueron sentenciados a cadena perpetua en segunda instancia. La familia de Epifanía, sin embargo, todavía no consigue justicia.

Hasta la fecha, cuatro de los cinco condenados están prófugos. Se trata de Adolfo Pedro Camiloaga Jara, Abel Emerson Asencios Domínguez y los hermanos Rossbel Donato y Richer Ronald Salazar Trujillo.

El quinto involucrado, identificado como José Ítalo Maguiña, era menor de edad cuando se cometió el crimen. Su testimonio fue clave para esclarecer el caso, que hoy sería revisado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

De acuerdo con Sisinio Loarte Garay, hijo de la víctima, la máxima instancia penal ha programado para hoy una audiencia. Sus deudos esperan una pronta resolución.

"Si (los jueces supremos) ordenan un nuevo proceso, será un tremendo gasto económico y mental para nosotros. Yo no estoy tranquilo. Queremos justicia ya, no esperar más. Yo no puedo seguir siempre luchando", reclama Sisinio.

En todos estos años, la familia Loarte Garay ha recibido amenazas, lo que llevó incluso a que su primer abogado abandonara el caso. "Es traumático. No puedo dormir bien. No puedo trabajar bien. Siempre estoy pensando en esto, en mi madre. Físicamente estoy agotado, psicológicamente estoy agotado", cuenta mientras revisa el expediente judicial.

Los antecedentes

Las complicaciones legales se presentaron desde el inicio. En febrero del 2008, ocho meses después del crimen, los cuatro acusados fueron capturados. Sin embargo, tras estar detenidos por 20 días, fueron puestos en libertad.

El primer fiscal del caso pidió que los responsables sean denunciados solo por robo agravado. Luego recomendó que se archive el proceso por "falta de pruebas".

La familia logró que la investigación continúe, pero en el camino aparecieron nuevas dificultades. En 2009 se solicitó una prueba de ADN, pues en la escena del crimen se había hallado una prenda con restos de sangre y semen. Dicho elemento, sin embargo, había desaparecido a pesar de que se encontraba en custodia.

La sentencia en primera instancia se emitió en 2014 y fue favorable a los acusados: todos fueron absueltos. La apelación presentada por los deudos se resolvió recién en enero de este año. La Defensoría ha solicitado que la cadena perpetua sea ratificada por la Corte Suprema.

El móvil

● Motivo. La investigación fiscal determinó que Rossbel Salazar mantenía una deuda con la víctima, lo que habría sido el móvil para cometer el asesinato. Maguiña confesó que Adolfo Camiloaga lideró el crimen.