Se somete a su tercera cirugía en busca de la ‘vagina de barbie’: “Lo más apretado posible”

Una mujer de Birmingham, Reino Unido, está a punto de realizar su tercera vaginoplastía para que su parte íntima tenga el aspecto que ella desea, tanto por dentro como por fuera. Ella quiere tener la ‘vagina de barbie’ para las fiestas de fin de año.

En los últimos 15 años, Star Delguidice ha gastado más e 200 mil dólares en procedimientos cosméticos. Ahora la mujer de 32 planea viajar en diciembre a Estambul (Turquía), donde se ubica el único centro médico en el mundo donde se realiza el tipo de operación que ella desea para rejuvenecer su vagina.

Esta cirugía suele estar dirigida a mujeres que han tenido hijos. Pero Star, a pesar de que nunca tuvo hijos, insiste en que necesita someterse a este procedimiento.

“La cirugía de la vagina de Barbie me permitirá tenerla más perfecta, al igual que la muñeca”, declara a The Sun.

“Se trata de hacerlo lo más pequeño y apretado posible, mientras se lo arregla todo desde afuera”, añade.

La mujer de 32 años ha transformado su cuerpo en los últimos 15 años. Fotos: Agencia de Noticias Caters.

Pero no todo son cirugías. Star invierte alrededor de 200 dólares mensuales en tratamientos faciales, y cerca de 40 mil dólares anuales en rellenos de labios, de mejillas y botox.

“Debido a la cantidad de cirugía que he tenido, a menudo tengo gente mirándome en la calle, pero no me importa. Estoy orgullosa de la cantidad de cirugías plásticas que he tenido y nunca me detendré porque es parte de lo que soy”, explica.

La adicción que Star Delguidice tiene con las operaciones es una evidencia de un trastorno dismórfico corporal, conocido como dismorfofobia, que consiste en una preocupación exagerada por algún defecto inexistente en la apariencia física.