Mujer coloca cámara oculta en su sostén para demostrar cuantas personas la miran [VIDEO]

La protagonista de este video es Whitney Zelig, quien se decidió a salir a las avenidas de Estados Unidos con una cámara escondida en su sujetador para saber cuántas personas observaban su pecho. Y quedo gratamente sorprendida con los resultados.

El video realizado por Whitney, de 29 años, logra registrar a un gran número de personas que se detienen a mirar sus pechos, incluido las mujeres, varones, hasta un perro y algunos rostros de personajes famosos.

[object Object]

El fin de este experimento social realizado en Estados Unidos no tiene nada que ver con avergonzar a las personas por mirar los pechos de la mujer, el motivo real de este video es crear conciencia sobre un tema que a Zelig le apasiona mucho: el cáncer de mama.

Quiere destacar la cantidad de personas que miran los senos de otras mujeres, y que esto haga recordar a las féminas de todo el mundo que se pongan a pensar en sus propias mamas y comprueben el estado en que se encuentran.

“No me di cuenta hasta que volvimos y miramos el video, solo miraba al frente. Estaba realmente sorprendida. No esperaba que las mujeres se vieran también, pero para ser justos, a todos les encantan las tetas. Yo también me vería”, fueron algunas declaraciones de Whitney Zelig.