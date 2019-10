El suplantador que robó millones de dólares en hoteles fingiendo ser otra persona [VIDEO]

Juan Carlos Guzmán Betancur, de Cali, Colombia, llegó a robar hasta 2,5 millones de dólares según la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Él dice que fue mucho más. Y lo hizo sin utilizar un arma, solo haciéndose pasar por otra persona en hoteles cinco estrellas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

Alias. La historia del estafador colombiano más buscado en el mundo, contada por él mismo, es la obra en la cual el periodista Andrés Pachón divulgó la historia de este colombiano, reconocido por saber siete idiomas y tener hasta 90 pasaportes distintos.

Un día en París robó cerca de 300 mil dólares de una comitiva árabe que se hospedaba en un hotel de lujo. Su método: fingir que era el huésped de la habitación. “No encuentro mi tarjeta”, le dijo en francés a una de las empleadas, quien sacó todas las copias que tenía en su poder y le abrió.

Adentro fue a la caja de seguridad, tocó una combinación cualquiera y llamó a recepción. Repitió el método: “No recuerdo la contraseña”, aseguró, y a los cinco minutos trabajadores subieron a la habitación y le habilitaron una nueva clave. Tomó el dinero y se retiró con calma.

“Cuando las cosas se hacen bien, no hay por qué correr. Me parece vulgar hacerlo. Los únicos que corren son los carteristas. Yo no corro ni para tomar un taxi o escapar de la lluvia. Creo que a eso lo aprendí en Inglaterra: los gentleman nunca corren ni agilizan el paso”, le comentó Guzmán Betancur a Pachón, citado por Clarín.

Hasta en 20 ocasiones Guzmán Betancur habló en exclusiva con Pachón. Lo hizo al enterarse, desde una prisión en Irlanda, que el periodista había publicado una obra sobre él: El Suplantador. La historia real del estafador colombiano más buscado en el mundo, que solo presentaba la versión policial.

Influencia peruana

En Alias. La historia del estafador colombiano más buscado en el mundo, contada por él mismo narró cómo una banda peruana dedicada a robar en las recepciones de grandes hoteles en Europa le cambió la vida. Tenía 22 años, ciudadanía española y era recepcionista en un hotel en Madrid cuando recibió el consejo que lo catapultó.

"Tienes que mejorar tu actitud y tu forma de vestir", le expresó uno de los peruanos. "Casi que no hablas. Eres un mudo y eso en este trabajo es fatal. Debes soltarte más, tener poder de convencimiento. De lo contrario nadie te va a creer cuando trates de engañarlos (...). Salga y observe cómo se viste la gente de bien e imítelos".

Y así lo hizo: veía salir a las personas para fijar el patrón del personaje que inventaría. Y para hacerlo aun más profundo, leía sobre la profesión que debería llevar. De esa forma logró acumular hasta 90 identidades distintas.

En 2012 regresó a Colombia para agilizar los trámites y poderse casar con Alfredo, de nacionalidad mexicana. Mediante correo electrónico le dio detalles de la ceremonia a Pachón e indicó que el norteamericano llegó a su vida “para ser la razón de cambio”.

"Me hizo recapacitar. Ahora bien, no me arrepiento de lo que hice. En mi trabajo solo he robado a millonarios. No veo nada de malo en eso", subrayó.

En la actualidad Guzmán Betancur tiene paradero desconocido.