Elecciones Argentina 2019: Macri se pronuncia tras resultados a boca de urna

Mauricio Macri, actual presidente de Argentina, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su opinión respecto a los resultados de los comicios de este 27 de octubre en su país. Felicitó a todos los votantes y pidió paciencia en los resultados.

El anuncio lo hizo luego de que algunos medios argentinos difundieran los resultados a boca de urna en el que dan como ganador por una amplia ventaja a su opositor Alberto Fernández.

“Felicitaciones a todos los argentinos que fueron a votar y se expresaron en paz. Ahora paciencia y tranquilidad mientras se cuentan los votos”, sostuvo.

“Más que nunca fuerza a los fiscales responsables de cuidar la voluntad de la gente y gracias por su compromiso”, continuó.

Según información de Todo Noticias, Macri llevó una gran ventaja en Córdoba con un 55% frente a 34%, de Fernández. En Capital, el actual mandatario alcanzó el 50%.

Ganador a boca de urna

La consultora ProyeccionMyC dio los primeros resultados que dio como ganador al opositor con 52,7%. Mientras que Macri alcanza 34,7%.

No obstante, previo a que los colegios de votación se cerraran el presidente argentino pidió a la población no fiarse de la boca de urna, ya que “no tienen rigor científico y no se pueden tomar en cuenta”.