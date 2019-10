“No es fácil para nosotros pegarle a una persona” afirman los militares y carabineros en Chile

El otro lado de la moneda. Las denuncias en contra de soldados y carabineros han aumentado junto a la cantidad de marchas en Chile. CHV Noticias, medio local, entrevistó a diversos agentes quienes no dudaron en afirmar lo difícil que es para ellos enfrentarse a sus compatriotas que marchan en contra del gobierno de Sebastián Piñera.

“Por lo general, la gente nos echa la culpa a nosotros de las cosas que pasaron anteriormente y nosotros no tenemos nada que ver. Obviamente a mi me da ‘lata’ porque también nosotros los apoyamos. Apoyamos a la gente, pero no podemos apoyar nosotros son los desmanes, los destrozos”, declaró un soldado de Chile.

“Porque no es fácil para nosotros pegarle a una persona, si al final somos todos iguales”, añadió.

Cabe recordar que, desde que las manifestaciones en Chile en contra de Piñera aumentaron, se han reportados una infinidad de casos en los que se denuncia abuso de autoridad por parte de soldados y carabineros. Por ello, se les consultó directamente sobre el accionar que vienen realizando.

“Lo que pasa es que no podemos dar ninguna opinión. Porque cualquier cosa se puede malinterpretar, entonces preferimos no dar ninguna opinión y hacer lo que nos ordenan directo los superiores”, señaló un agente policial.

Agentes de seguridad intentan poner orden en las manifestaciones chilenas.

Algunos militares, que sí se atrevieron a comentar sobre el tema, detallaron que “todas las personas que participan de las marchas, no son iguales. Pero no falta el vándalo que tira piedras y cosas así".

Son más de 28 mil agentes de seguridad los que han salido a las calles para mantener el orden, desde que las protestas en contra del presidente Sebatián Piñera se acrecentaron en Chile. Lo que ha ocasionado que muchos de ellos dejen de lado a sus seres queridos.

“Tengo 3 hijos y hace 6 días que no los veo, porque llego todos los días a las 2 de la mañana y estoy formado a las 5 de la mañana - ¿Los extrañas? - Si, porque no veo a mis hijos. Y han sufrido amenazas, no los puedo mandar a clases”, reveló con algunas lágrimas un agente del orden.