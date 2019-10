Sujeto que fue salvado por su tío al disparar contra delincuentes cuenta su verdad

El sobrino de un sujeto, identificado como Claudio Ramón Pardo, que mató a un delincuente e hirió a otro en Longchamps (Argentina) cuando estos intentaron asaltar a su familiar, narró lo que sucedió en el día del crimen a Telenoche y defendió la rápida reacción que tuvo su tío.

“He vivido situaciones de robos como el que me pasó el otro día, pero nunca a tal punto de que me dispararan. Fue un momento feo y no se lo deseo a nadie”, expresó la víctima, identificado como Ezequiel.

“Nosotros veníamos por cierta calle y vemos a cuatro sujetos, pero no le dimos importancia y estacionamos el auto. Volvimos a casa; pero antes de llegar a la reja, mi novia ve por la esquina de que se asoman y ahí nos apuramos. Cuando ella quiere abrir la puerta de adelante, se aparecen y me dispararon. En todo momento me apuntaron. Le tiré las llaves y hasta me puse nervioso a tal punto de que el celular se lo tiré tres veces”, indicó el afectado.

Este hecho sucedió cuando Claudio Ramón Pardo, se encontraba en el primer piso de su casa y al escuchar los ruidos, tomó su arma de fuego y empezó a disparar contra los tres delincuentes. La acción quedó registrada en las cámaras de seguridad de esta zona sur de Argentina. De los tres hampones, uno falleció por impacto de bala y el otro fue herido en su pierna derecha.

Asimismo, Ezequiel recalcó que su novia está embarazada hace seis meses y afirmó que tuvo miedo por la bebé cuando los tres delincuentes lo asaltaron. “Mi novia se puso a gritar cuando empezaron a disparar y ahí salió mi tío. Creo que, si no estaba mi tío, no sé qué hubiese pasado”, añadió el sobrino de Claudio Ramón Pardo.

El padre de la víctima señaló que Claudio Ramón Pardo no regresó a su casa tras ser liberado por el fiscal que está a cargo del caso, debido a que el agente del Ministerio Público consideró que el hombre actuó en legítima defensa.

“Mi hermano se tuvo que ir con los chicos. Nos dejaron la custodia policial, pero eso es vivir con el temor de que haya alguna represalia. Vos no sabés cómo puede reaccionar la familia del chico que murió o el que escapó. Tenemos un poco de miedo”, señaló el progenitor de Ezequiel.

Además, dijo que a su hermano “no le gustó haber matado a alguien así haya sido un ladrón”. “Él no volverá más a la casa por los chicos”, puntualizó.

El hermano de Claudio Ramón Pardo también advirtió que “la madre del que está herido” le pidió disculpas por lo que hizo el ladrón. “Ella pensaba que no andaba en esas cosas. La conozco porque con el padre de la chica jugábamos al fútbol", expresó el vecino de Longchamps en Argentina.