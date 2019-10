Sufrió accidente vaginal durante el parto y fue sometida a 10 cirugías reconstructivas

Emma Reeves (31) estaba aterrorizada de morir después tras un parto que la dejó con heridas que cambiaron su vida.

Ella, que era mamá por primera vez y maestra de escuela primaria, se desgarró la vagina mientras daba a luz a su hija Annabelle, un caso que las parteras dijeron que no habían visto en 30 años.

Ocurrió en Newcastle, en Reino Unido. Debió someterse a 10 cirugías reconstructivas.

Después de casarse con su amor de la infancia Mark, de 32 años, Emma Reeves tuvo un embarazo saludable. No esperaba tantas complicaciones.

Sin embargo, un año después de alumbrar a su bebé, le diagnosticaron una fístula rectovaginal (RVF), una conexión anormal entre la parte inferior del recto y la vagina.

La fístula significaba que no podía ir a ninguna parte sin una almohada para sentarse y una caminata de cinco minutos podría aniquilarla durante días.

Emma Reeves todavía tiene esos recuerdos dolorosos y ha sido tratada por TEPT.

“Después de que Annabelle nació y los médicos estaban reparando el daño en la primera cirugía, describieron el tejido allí como mantequilla y que estaban luchando por unirlo”, contó a The Sun.

Emma Reeves pasó una semana en el hospital antes de estar lo suficientemente bien como para ir a casa, pero incluso después de ser dada de alta, la nueva madre estaba en constante dolor.

Una madre primeriza, que se rasgó la vagina mientras daba a luz, ha revelado que no podría tener relaciones sexuales durante un año. Foto: Difusión.

A pesar de las advertencias de otras madres de que ella estaría adolorida, la maestra podría decir que algo no estaba bien y pasó horas en Internet buscando respuestas a por qué estaba en tal agonía.

Tampoco pudo tener relaciones sexuales con su esposo, quien también había quedado traumatizado por el parto.

Emma Reeves necesitaba un setom, un hilo quirúrgico para reparar la conexión anormal.

“Me sentí completamente en la oscuridad, que mi cuerpo me había fallado, estaba condenado y mi vida activa había terminado. Estaba preocupado por mi matrimonio. Estaba preocupado si no podía tener relaciones sexuales si no podía tener más hijos”.

Poco a poco, con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar, y Emma Reeves continuó buscando apoyo en Internet, y finalmente tropezó con el Mummy MOT, un programa de control posnatal.

Ahora, después de descubrir su ayuda especializada, está aprendiendo a manejar sus lesiones.

Incluso fue a nadar por primera vez y da clases particulares los fines de semana, por las noches.

En septiembre, la madre decidida se sometió a su décima cirugía inyectando esteroides en su tejido cicatricial para ayudar a tensar y mejorar continuamente su tejido de la vagina.

“Estoy recuperando mi vida. Mark y yo siempre intentamos reflexionar en los últimos meses y ver lo que hemos logrado. Celebramos nuestro quinto aniversario de boda en el hotel en el que nos casamos y fui a nadar por primera vez. Lloré de felicidad”, finalizó.