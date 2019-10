El extraño caso de un hombre con dos miembros viriles: “Sería raro si solo tuviera uno”

Se hace llamar Double Dick Dude y tiene 30 años. Usa ese seudónimo porque presenta una rara condición llamada difalia, que hace que tenga dos penes.

Esta anomalía la padecen uno de cada cinco millones de hombres en el mundo, según la revista médica británica BMJ. ‘Triple D’ forma parte de esa minoría, pero asegura que para él es completamente normal “ver ahí abajo”.

En una entrevista realizada por la BBC, Triple D cuenta cómo ha sido su vida con esta afección, desde que era niño hasta la actualidad. Incluso ha escrito un libro llamado “Double Header: My Life with Two Penises” (Doble cabecera: mi vida con dos penes).

Un secreto para todos

Triple D señala que no prefiere no revelar su identidad porque no quiere convertirse en blanco de chistes o ser calificado como una rareza. Los únicos que conocen su condición son quienes alguna vez han tenido un encuentro sexual con él.

“Sería raro que cualquier lo supiera”, afirma.

La experiencia para él no ha sido fácil. Sus padres le indicaron desde niño que no se lo contara a nadie porque era “especial y único”. Incluso le pidieron que nunca se quite los pantalones delante de nadie.

Pese a las advertencias, jamás le dijeron la razón. Triple D no sospechaba que su difalia era anormal para otros.

“Me hubiera gustado que mis padres me hubieran explicado claramente que la gente se burla de las cosas que no entienden”, dice.

“No me pasaba por la cabeza que me pudieran odiar (mis amigos) porque tenía dos penes o siquiera que fueran a pensar que yo era raro”, agrega.

Su secreto se mantuvo hasta adolescente. Sin embargo, uno de sus compañeros del colegio lo descubrió y le generó momentos muy difíciles para él.

Más de mil parejas sexuales

Triple D reveló que a los 16 años pensó en quitarse uno de sus miembros. Consideró que cuando tuviera que intimar con alguna novia ella podría asustarse.

“Trataba de evitarlo. Fue en ese momento que pensé que tal vez ella (su novia) no podría manejarlo, que se iba a asustar”, explica.

Sin embargo, con el tiempo llegó a aceptar encuentros sexuales, al punto de que empezó a tener relaciones con cualquiera. Buscaba aceptarse tal y como era sin sentir vergüenza de mostrar a otros sus parejas su condición.

“Siempre he tenido esto, esta es mi vida. Me sentiría raro si tuviera solo un pene, lo que veo me parece normal cuando veo abajo”, afirma.

PUEDES VER: El drama de la mujer que solo puede tener sexo una vez al año debido a lesión

Fue así que llegó a tener más de mil parejas sexuales, entre hombres y mujeres; y también ha participado de relaciones poliamorosas.

“Ambos penes son completamente funcional. Puedo orinar y eyacular con los dos al mismo tiempo”, resalta.

Alguna vez Triple D se vio tentado a ingresar a la industria pornográfica; sin embargo, argumenta que es algo que nunca se ha visto antes y que prefiere no ser una “rareza”.

“Mi dignidad no tiene precio”, añade.