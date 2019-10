El ‘Cártel de Sinaloa’ es uno de los más poderosos en el mundo del narcotráfico, tanto en México como a nivel internacional. Su líder más emblemático ha sido Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán’ pero a raíz de su detención en Estados Unidos, su compadre Ismael ‘El Mayo’ Zambada está al frente de la organización.

Zambada tiene 71 años y cuenta con un récord difícil de batir: 55 años dentro del narcotráfico y no ha sido atrapado por las autoridades ni un solo día.

La DEA ofrece 5 millones de dólares por su captura. Agentes ha afirmado que sigue reinando en el negocio de las drogas desde un segundo plano, como lo ha hecho desde la década de 1970, de acuerdo a información ofrecida por oficiales federales de un tribunal de Brooklyn, Estados Unidos.

Al parecer, el bajo perfil de ‘El Mayo’ Zamabada lo ha beneficiado. Su preferencia a la vida de campo y su capacidad negociadora no le dan tanta notoriedad como sucede con otros nuevos capos.

No obstante, el título de nuevo Chapo no lo tiene él, sino Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo criminal que más ha crecido en México en muy corto tiempo.

Zambada dijo en una entrevista en 2010 que estuvo a punto de ser capturado en cuatro oportunidades pero lo salvó su conocimiento del terreno.

“Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido (…) El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo”, expresó en 2010.

Se dice que Zambada se sometió a una cirugía plástica para cambiarse el rostro y evitar ser reconocido. Sin embargo, son pocas las imágenes que se tienen de él en la actualidad.

El 'Cártel de Sinaloa’ es un grupo criminal que se dedica a la exportación de cocaína y heroína a través de túneles, trenes, barcos, aviones, submarinos, avionetas y helicópteros, según reportes de agentes de seguridad que han investigado el narcotráfico en EE. UU. y México.