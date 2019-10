Guaidó expone qué se puede comprar con el salario mínimo en Venezuela [VIDEO]

El líder de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, visitó este sábado un mercado popular y mostró qué se puede comprar con el nuevo salario mínimo decretado por el régimen de Nicolás Maduro.

Acompañado de docentes en el mercado municipal de La Urbina, en Caracas (capital), Guaidó intentó comprar lo básico para una familia con el sueldo mínimo, que es de 150.000 mil bolívares (aproximadamente ocho dólares), pero solo pudo obtener cinco productos.

“Hoy venimos con los profesores y con 150 mil bolívares mensuales. Nos alcanzó para medio kilo de queso, un kilo de carne, dos papas, un tomate y medio cartón de huevo. Este es el sueldo del mes de un profesor”, alertó citado por el Centro de Comunicación Nacional.

Sumado al ticket de alimentación, que también es de 150 mil bolívares, el salario integral anunciado la semana pasada por el diputado chavista a la AN, Francisco Torrealba, es de 300.000 bolívares (aproximadamente 15 dólares).

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) apuntó que la canasta alimentaria en septiembre se ubicó en 3.724.390,25 bolívares, lo que equivale a 177,13 dólares. Es decir que una familia ameritó 93 salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

“¿Y los utensilios en la casa? ¿Y el transporte? ¿Y la atención a nuestros chamos? Para una familia ¿qué puede alcanzar con esto? Estos no son todos nuestros reclamos porque si hoy pudiéramos comprar comida, (pero) no hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay gas doméstico, no hay libertad en definitiva”, recalcó Guaidó.

El presidente de la AN criticó la “destrucción de la calidad de vida” provocada por la gestión gubernamental de Maduro y reiteró que no cesarán su lucha. “No nos vamos a acostumbrar a esta situación, merecemos y vamos a vivir con dignidad”, exclamó.

Igualmente, se solidarizó con todos los sectores de la sociedad en Venezuela que protestan por mejores condiciones de vida y, particularmente, respaldó el paro nacional convocado por el gremio de enfermeras para el próximo 30 de octubre.