Aseguran que divorcios en Venezuela han aumentado debido a la migración

La migración venezolana es un fenómeno que se registra desde el año 2010. En la diáspora muchas son las familias que se han tenido que separar en búsqueda de un mejor futuro.

De acuerdo a un informe publicado por el portal Venezuela al día, los venezolanos que emigran parecen se más infieles a todos sus núcleos de compromiso familiar.





Estudios sociológicos han revelado que a nivel mundial, el 78% de los hombres casados y el 70% de las mujeres casadas tienen o tendrán una relación extramarital durante algún momento de su vida.

“Mi última relación terminó hace dos años, debido a que mi ex se iba del país y al pasar los meses la comunicación se fue a pique, lo que provocó que nuestro noviazgo finalizara por completo”, contó Angi Pérez, profesional del comercio internacional.

La joven lamentó que su relación haya terminado por la diáspora, aunque no aseguró que el factor de la ruptura sea por terceras personas. “Yo creo que él tenía otra relación con una mujer y no me lo quería decir porque sabía lo mucho que yo lo amaba”, contó.

Miles de familias se han separado y muchas ya no son las mismas desde que al menos, uno de sus miembros sale de país en búsqueda de mejoras. Foto: Venezuela al día.

PUEDES VER Maduro exige intervención para acabar con el hambre en Venezuela [VIDEO]

La migración puede incidir para que las personas lleguen a ser infieles emocional y sexualmente, aseguró la doctora Brigitte Baena, magister en sexología médica.

“Estamos en tiempos en que la gente se queda sin su pareja, familia y amigos por estar en búsqueda de nuevas oportunidades”, expresó.

La especialista detalló que el migrante acostumbra a tener como excusa a que se sintió solo o abandonado, que la distancia y tiempo conjugaron en su contra y que se enamoró de otra persona.

Indicó además que tanto la mujer como el hombre, acostumbra a ser infiel, pero precisó que para la fémina es mas difícil serlo.

Es de recordar, que Venezuela vive una de las peores crisis sociales y económicas en su historia y ha traído como consecuencia que 4,5 millones de sus habitantes hayan salido en búsqueda de mejoras.