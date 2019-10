¿Un estado de bienestar chileno?

Con un PBI per cápita de casi US$ 16,000, medido por el Banco Mundial, en el país el año pasado, los reclamos de los chilenos parecen apuntar hacia la búsqueda del establecimiento de un Estado de bienestar (welfare state). La expresión es usada sobre todo para referirse a un sistema, estatal y/o privado, de protección social a la totalidad de la ciudadanía.

La idea está comprensiblemente asociada a países de enorme prosperidad y población reducida, donde los fondos alcanzan para repartir bienestar de manera significativa. En Suiza el PBI per cápita es US$ 82,000, en Noruega US$ 81,000, en Suecia US$ 54,000. Aunque aun con recursos así el Estado de bienestar siempre es criticado por algunos sectores como un lujo costoso.

Desde una visión social, el PBI per cápita es una medida que puede ser engañosa. Pues la cuestión es cómo está repartido ese promedio en la realidad. En países con fortísima desigualdad puede no significar nada, y de hecho es lo que sucede por toda América Latina, donde lo frecuente es que haya pocos fondos disponibles, y estén injustamente repartidos.

El crecimiento económico de los últimos 20 años ha producido mejoras en la región, que a muchos sectores han llegado por primera vez. Pero los estudios muestran que los beneficiarios de la parte baja de la pirámide económica han seguido llevando vidas deficitarias en términos de acceso a ingresos, servicios públicos, u oportunidades educativas suficientes.

Que las mejoras en la región se hayan dado dentro de un modelo neoliberal regido casi exclusivamente por las leyes del mercado ha complicado las cosas. Beneficios reales pero insuficientes han generado un mayor impulso hacia el descontento. La protesta más fuerte y eficaz ha pasado de los pobres a sectores de las capas medias.

Chile aparece en las listas mundiales de éxito económico y de buena marcha de muchas de sus instituciones. Pero en términos de problemas de igualdad, ingresos del trabajo, y acceso a oportunidades, sus cifras se parecen a las de otros países de la región. Más aún, en estos días el descontento parece ser más grande que el de otros lugares.

Parece haber, entonces, mucho trecho que recorrer hasta llegar a un Estado de bienestar chileno. Pero sería formidable, y un valioso ejemplo para el resto de la región.