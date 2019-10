El extraño caso de una mujer sometida a menopausia temporal por segunda vez [FOTOS]

Un singular caso de menopausia temporal fue compartido en Facebook por Chanelle Urquhart una joven de 24 años residente en el Reino Unido quien se sometió al peculiar tratamiento para evitar los intensos dolores y trastornos que padecía a causa de la endometriosis, enfermedad que le ha ocasionado serios daños a su salud.

La mujer británica contó que hace dos años probó un tratamiento que consistía en recibir inyecciones para que su cuerpo deje de producir estrógenos – hormonas sexuales que se producen en los ovarios – con la finalidad de detener su menstruación porque quería evitar que su útero siga creciendo y devastando su organismo.

Con la enfermedad Chanelle cayó en depresión y ansiedad debido al fuerte dolor y lo incierto que sería su vida si no era asistida a tiempo. No obstante, tras proceder con el tratamiento de la menopausia temporal comenzó a tener otros reveses que continuaron afectando su estado de ánimo.

“La primera vez que me sometieron a una menopausia inducida por una inyección mensual fue hace dos años, pero afectó mi estado de ánimo más que nunca. Sin embargo, este año, en abril, me suministraron un aerosol nasal que induce la menopausia, que es mucho mejor porque puedo cuidar mi salud mental. No me quita el dolor que siento a diario, para eso tomo Tramadol, pero detiene mis horribles periodos y evita que la endometriosis siga creciendo”, aseguró la mujer al sitio Daily Mail.

La enfermedad de endometriosis se presentó en Chanelle cuando inició su periodo menstrual a los 12 años, pero los médicos no consideraron que fuera tan grave. Sin embargo, se vio obligada a tomar gran cantidad de analgésicos para reducir el intenso dolor que tenía en su abdomen. "He pasado la mayor parte de mi vida yendo y viniendo de los médicos que me hicieron sentir que me estaba volviendo loco ya que dijeron que eran ‘dolores menstruales’ y algunos dijeron que era una ITS. Los resultados siempre eran negativos y supe que había algo mal, pero comencé a pensar que tal vez tenían razón y estaba volviéndome hipocondríaca”. Además, aseguró que si el dolor continúa se someterá a una histerectomía, a pesar de no ser una cura a su enfermedad.

Urquhart compartió su historia en Facebook porque consideró que debe haber mayor conciencia sobre la enfermedad y para ayudar a otras mujeres que tienen el mismo padecimiento.