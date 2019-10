La vida después de 19 puñaladas: habla la niña atacada por dos de sus amigas

Una chica, que fue apuñalada 19 veces por dos de sus amigas en un bosque de Wisconsin en Estados Unidos, contó a la cadena internacional ABC cómo las menores intentaron asesinarla en el 2014.

Las agresoras indicaron que lo hicieron porque el personaje ficticio de Internet, Slender Man, les ordenó que maten a su amiga. Este ser maligno, según cuentan las leyendas e historias urbanas, suele atacar y perturbar a los niños.

La afectada, que actualmente tiene 17 años, indicó que sus amigas le generaron un trauma físico y emocional a tal punto que duerme con unas tijeras rotas. Incluso hoy en día le resulta muy complicado hacer nuevos amigos, debido a que no suele confiar con facilidad en las demás personas.

“Querían salir a caminar. Yo no le di mucha importancia, era solo un paseo. Era en Waukesha, ¿qué cosas malas pasan en Waukesha, Wisconsin? Me dijeron que me acueste en el pasto y que me cubriera con palos y hojas para esconderme de alguna manera. Pero en verdad era una trampa”, narró la víctima de esta tragedia.

Además, la madre de la joven expresó: “Ella tiene amigos, pero inicialmente con esos amigos, los mantenía a distancia. Incluso confiar en sus propios miembros de la familia fue difícil para ella”.

La muchacha aclaró que no desea volver a ver a las personas que la atacaron, pero respondió por qué es lo que haría si es que vuelve a ver a una de las agresoras: “Probablemente le agradecería. Le diría que solo por lo que ella hizo, tengo la vida que tengo ahora. En verdad me gusta y tengo un plan. No tenía un plan cuando tenía 12 y ahora lo tengo por todo lo que pasó”.

Una de las menores que agredió a la víctima fue acusada de tentativa de homicidio en primer grado y declarada no culpable por padecer esquizofrenia. Ella fue condenada a 40 años de internamiento en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos.

Mientras que la otra chica implicada en el intento de asesinato, le rebajaron su acusación a tentativa en segundo grado y fue sentenciada a 25 años de confinamiento en un centro de salud mental.