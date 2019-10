El primer hombre de raza negra en recibir un trasplante de rostro [VIDEO]

Proeza médica. Un accidente de tránsito en Los Ángeles (Estados Unidos) ocasionó que un hombre norteamericano termine con más de la mitad del cuerpo quemado, hecho que generó que los médicos le realizaran diversas intervenciones logrando una proeza al devolverle un nuevo rostro y, convirtiéndolo así, en la primera persona de raza negra en ser trasplantado.

Se trata de Robert Chelsea, un ciudadano de 60 años residente de California que sufrió un accidente automovilístico en el 2013, cuando un conductor en estado de ebriedad chocó su auto ocasionando que termine con el 60% del cuerpo quemado.

Chelsea se sometió a la primera cirugía en julio debido que su caso estaba en una lista de espera por lo complejo del tono de su piel dijeron los funcionarios del Hospital Brigham and Women de Boston. Tras 16 horas de procedimiento que involucró a un gran equipo entre enfermeras, médicos, anestesiólogos, residentes y becarios en investigación se logró practicarle un total de 30 cirugías, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los galenos no consiguieron reconstruir los labios, partes de la nariz y la oreja izquierda.

“A pesar de ser el paciente de trasplante de cara más viejo con 68 años, Robert está progresando y recuperándose notablemente rápido. Esperamos ver una mejora significativa en la calidad de vida de Robert” dijo el Dr. Bohdan Pomahac en un comunicado.

Robert agradeció al donante por brindarle una nueva oportunidad de vida. “Que Dios bendiga al donante y su familia que eligieron donar este precioso regalo y darme una segunda oportunidad. Las palabras no pueden describir como me siento. Estoy abrumado por la gratitud y me siento muy bendecido de recibir un regalo tan increíble”, señaló luego de permanecer un largo tiempo en el hospital.