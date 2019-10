Evo Morales: “Ahora sabemos que están preparando un golpe de Estado”

La Con el 99,82% de los votos escrutados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia dio como ganador a Evo Morales, quien sostuvo que la oposición “está preparando un golpe de Estado”.

En declaraciones para Bolivia TV, Morales manifestó la génesis del accionar de Carlos Mesa. “El paro es para el golpe de Estado. La gente que trabaja cerca de ellos me han informado. Antes, los trabajadores de las cafeterías me reportaban las incidencias, cuando era dirigente. Durante mi período presidencial, solo algunos lo hacían. No es que nosotros mandemos espías. El pueblo hace inteligencia, no es inteligencia de la Policía”, sostuvo.

“Lamento mucho esta clase de paros que hace mucho daño no solo a Bolivia sino también a las familias, comerciantes, transportistas, empresarios y banqueros”, añadió.

Respecto a su cuarta victoria en las elecciones presidenciales, el mandatario, que salió victorioso en los comicios, puso de relieve su ideología. “No ganó Evo, ganó el pueblo. Mientras no claudiquemos en nuestra ideología y sigamos con un programa del pueblo, estaremos en el poder por mucho tiempo”, aseveró.

También hizo referencia al enfoque de educación, arguyendo el derrotero de su plan de gobierno que tiene una diferencia bien marcada. “Para ellos, la educación es un servicio. En cambio, para nuestro movimiento político, es un derecho. Ellos plantean nuevamente privatizar los servicios básicos. Para nosotros, los servicios básicos no deben ser de negocio privado sino de servicio público. Esos son nuestras profundas diferencias programáticas”, recalcó el mandatario boliviano.